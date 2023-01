"Addio Zizzo, la città perde un pezzo di cuore"

"Corso Matteotti sarà più vuoto senza lui: Jesi perde un pezzo di cuore". Parole condivise da tanti ieri al funerale di Pierfranco Morici, per tutti Zizzo in una parrocchia San Pietro Martire gremita. "Il sipario è calato – ha detto commossa Carolina, una delle tre figlie –: c’è il silenzio ormai la recita è finita babbo, qui c’è un sacco di gente per te. Lo so, babbo che tu saresti voluto rientrare per prenderti l’ultimo applauso e te lo meriti. E l’avresti voluto condividere con gli attori della tua compagnia. Avresti detto ancora qualche battuta per far ridere perché tu dal palco non te ne volevi mai andare e Tu amavi tanto gli jesini. Per tutti hai avuto sempre una battuta scherzosa e verace. Sei stato un grande attore fino all’ultimo anche con i dottori e gli infermieri facendo finta che il cuore non ti faceva male, ma era solo per l’età che ti controllavi in ospedale, poi però la malattia è avanzata e facevi fatica a parlare. Ti dispiaceva tanto non poter andare per il Corso e vedere teatro Pergolesi allora ci chiedevi notizie. Con noi figlie sei stato molto severo ma anche protettivo ci hai insegnato che essere diversi, fuori dalle righe può essere anche una qualità. Da te abbiamo preso la schiettezza, sei stato un professore amato da tutti, un grande allenatore, un nonno dolcissimo. Come si fa a lasciarti andare via? Ci consoliamo sapendo che lassù gli angeli avranno da ridere con te e gli amici ti chiederanno qualche poesia da declamare o qualche pezzo di nonno Lello (Longhi, ndr)". L’altra figlia, Giorgia, ha letto una poesia dialettale in rima, la passione di suo padre Zizzo, che tratteggia il Paradiso con tutti i Santi che aspettano "un bravo attore, no jesino, un gran talento fa mmazzà delle risate" e "siccome pure qua c’è bisogno de chiassade lo ‘spettamo a braccia aperte che ce spari du sciapade. Di verso in verso Gioia è riuscita a far sorridere la platea immaginando Zizzo "in quel palco lassù tra le nuvole" a far ridere anche i santi.