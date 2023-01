‘Addobbiamo il Natale’, ecco i vincitori di presepi e addobbi

Tra le tante iniziative che a Fusignano e frazioni caratterizzano il periodo delle festività natalizie, ‘Addobbiamo il Natale’ è a tutti gli effetti una di quelle più sentite e che riscuote ogni anno numerosi consensi. La ventesima edizione del concorso si concluderà con la premiazione dei vincitori delle due categorie ‘Presepi’ e ‘Addobbi’, in programma sabato 7 gennaio alle 16 al teatro Moderno di corso Emaldi. Intanto sulla pagina Facebook ‘Eventi Comune di Fusignano’ si possono vedere tutte le foto del concorso. Promosso dalla Pro loco della cittadina con l’Auser, il concorso ha visto i concorrenti abbellire interni ed esterni con decorazioni e presepi originali e suggestivi. Per la categoria ‘Presepi’ sono risultati vincitori, a pari merito, Elisa Fini per il tradizionale presepe realizzato su antichi mobili in legno, creando suggestivi scenari e Sandra Tebaldi per l’originale presepe esterno realizzato in via Santa Barbara. Il premio speciale ‘Renzo Marangoni e Renzo Balducci’ va alla famiglia Merendi per l’originale presepe situato in via Villarada nelle campagne di Maiano. Ad aggiudicarsi il premio speciale ‘Lino Costa’, l’ideatore e promotore del concorso recentemente scomparso, è stata invece a Nadia Medici, per lo spettacolare presepe realizzato con la pasta. Passando alla categoria ‘Addobbi’ i vincitori sono stati tre: Cristina Campisi per il suggestivo allestimento di via Dante, ricco di dettagli e particolari; Giovanna Capucci per aver addobbato gli interni della sua abitazione con luci e eleganti decorazioni natalizie da lei stessa realizzate a mano; Tiziana Ricci per aver creato meravigliosi addobbi rendendo sfavillante ogni angolo interno ed esterno della sua abitazione situata in via Ex macello. Una speciale menzione va a Katia Martuzzi per aver realizzato un festoso Babbo Natale decorando una pianta del suo giardino in via Gramsci. Come sempre lo spirito della manifestazione, che era aperta a tutti in forma singola o associata, è stato quello di creare atmosfera natalizia, valorizzando il territorio fusignanese e abbellendone le abitazioni nonché di creare un eventuale sorta di itinerario di presepi ed addobbi.

Luigi Scardovi