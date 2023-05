Adeguamento normative, smontate le strutture nell’area archeologica

A Montemarciano smontate le strutture dell’Avis e del Marina Calcio dall’Area Archeologica per l’adeguamento alle normative. "Lo smontaggio delle strutture nell’area archeologica di Marina, in via dei Tigli, fa parte di una normale procedura di controllo e sicurezza sul territorio che viene eseguita dagli Uffici competenti e in questa procedura si sono riscontrate delle criticità in quest’area che ha ospitato per tanti anni sagre e iniziative sociali. C’è pertanto la necessità di riorganizzare le strutture alla luce delle nuove direttive legate alla sicurezza e i nuovi vincoli anche in considerazione della vicinanza al torrente Rubiano", fa sapere l’amministrazione.