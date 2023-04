"Adeguamento sismico per il PalaGuerrieri"

PalaGuerrieri da ristrutturare per farlo tornare finalmente fruibile, non si placano le polemiche sul nuovo progetto annunciato dalla giunta Ghergo. L’opposizione cerca di fare chiarezza e chiede garanzie dal punto di vista sismico oltre all’installazione di pannelli solari visto quanto accaduto di recente con i prezzi dell’energia alle stelle. Un’interpellanza del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Danilo Silvi, vuole fare "chiarezza" sul progetto di ristrutturazione del PalaGuerrieri, chiuso da oltre due anni, che è stato illustrato sabato scorso a Palazzo del Podestà dal sindaco di Fabriano. "Il Palazzetto è strategico non solo per il basket cittadino e la ginnastica ritmica, due sport che stanno dando molte soddisfazioni – incalza Silvi – ma anche in caso di calamità come successo con l’emergenza sismica del 1997 e del 2016". Sul rischio sismico dell’impianto il primo cittadino sgombera il campo da dubbi: "Sicuramente sarà previsto l’adeguamento sismico". Una questione su cui sta cercando di fare luce anche l’ex sindaco e consigliere comunale di opposizione Roberto Sorci incentrato più sulla funzione che il palazzetto riveste per la protezione civile e come sala polivalente. Ma Danilo Silvi vuole anche approfondire la questione economica per la riapertura del Palazzetto. "Da quello che abbiamo appreso alla presentazione serviranno 3,6 milioni di euro più oneri, non poco in questo tempo di crisi" dice Silvi che chiede al sindaco di chiarire, in consiglio comunale, alcuni aspetti non secondari. "Per il progetto è stato sentito solo il parere di uno studio, quello di Roma che ha firmato la progettazione, o prima sono stati fatti dei tentativi anche con professionisti del posto? Quanto sarebbe costato oggi costruire da zero un nuovo palazzetto?" Silvi chiede di sapere anche il costo dell’accensione di un mutuo e i relativi interessi (oggi piuttosto alti). "Quali servizi al cittadino verranno tagliati contemporaneamente all’attivazione del mutuo? – incalza il consigliere di opposizione –. La restante parte verrà coperta con finanziamenti extra o con avanzo di amministrazione? A quanti bandi sta partecipando il Comune? Quanti finanziamenti, di che cifra e a chi, sono stati richiesti per sostenere la spesa?". Il progettista architetto Roberto Buccione nel tracciare gli aspetti tecnici dell’intervento ha spiegato: "La verifica sismica e lo stato di ammaloramento della struttura in legno comporteranno la sostituzione dell’intera copertura con la completa sostituzione delle travi in legno lamellare, e una rivisitazione dell’attuale configurazione".

Sara Ferreri