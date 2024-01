Adesca una donna e la raggira: scovato

Adesca donna sola, la incontra e poi le spilla soldi inventando prima il lutto del proprio padre poi una grave malattia fino a minacciare il suicidio. La vittima, una 63enne del posto, si rivolge al commissariato dopo aver perso 16mila euro e gli inquirenti denunciano per truffa in concorso una 66enne di Sassari, mettendosi sulle tracce del complice. La vittima a marzo scorso era stata contattata tramite Facebook da un uomo, con cui aveva avviato poi una relazione. A fine aprile, i due si sono incontrati a Jesi. L’uomo ha raccontato che sarebbe dovuto partire per la Francia, per la successione del padre. Pochi giorni le ha chiesto 500 euro per le spese notarili. Poi altri 15.500 euro per sbloccare il conto corrente e l’eredità. La vittima ha rifiutato ma l’uomo ha iniziato a parlare di una sua malattia chiedendole di non abbandonarlo e offrendole il 5% di interessi inviandole una lettera di garanzia e copia del testamento. La donna ha inviato i soldi. Il direttore della filiale ha messo in guardia la donna che alla nuova richiesta di 8mila euro per un intervento si è rivolta al commissariato. "Se non mi aiuti, scelgo di morire" le aveva detto. I poliziotti sono arrivati alla donna di 66enne e continuano le indagini per risalire all’uomo.