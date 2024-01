Adescava anziani nei giardinetti: 30enne fermata

Anziani adescati da donne dell’Est Europa nei giardinetti di via IV Novembre accanto alla stazione ferroviaria: scattano le segnalazioni, arriva la polizia che trova una 30enne rumena con gravi precedenti e sui cui pendeva un ordine di carcerazione.

Non solo perché i cani Imperator e Kara passano al setaccio la stazione e trovano droga nascosta nei bagni pubblici. I cani hanno fiutato e trovato 3,4 grammi di hashish nascosta sotto un lavandino: era in una piccola scatola cilindrica in plastica trasparente. Trovato anche un clandestino nella zona di via Setificio. Martedì le volanti del commissariato con le unità cinofile antidroga della questura, coordinate dal vicequestore Paolo Arena, hanno attuato controlli straordinari.

Con i cani Imperator e Kara, sono state setacciate le aree più sensibili della città: la stazione ferroviaria di viale Trieste e le fermate dei bus in piazzale Partigiani, via Setificio, via Granita, quartiere San Giuseppe e piazzale San Savino. Nei giardinetti di via IV Novembre, segnalati da alcuni cittadini il mese precedente come zona a rischio prostituzione e adescamento anziani, è stata beccata la donna rumena di 30 anni con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti.

Destinataria di diversi fogli di via obbligatori con divieto ritorno in molti Comuni d’Italia la 30enne aveva anche un rintraccio per notifica di un provvedimento di esecuzione di pene concorrenti con ordine carcerazione della procura di Venezia, per reati di tipo predatorio. Per lei il commissariato ha proposto foglio di via con divieto di ritorno a Jesi.

Controllati anche quattro locali, identificate 115 persone, 41 veicoli e sono stati 26 le persone positive. Due gli illeciti amministrativi: in un bar è stata elevata una sanzione di 809 euro perché mancavano gli avvisi di divieto di fumo e gli articoli di legge sulla somministrazione alimenti e bevande. In via Setificio un extracomunitario vedendo gli agenti cambiava direzione di marcia. Gli agenti lo hanno raggiunto. Si trattava di un 32enne marocchino, con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti e destinatario di avviso orale e foglio di via (ancora in vigore) con divieto ritorno a Jesi. Aveva una bustina con 0,32 grammi di cocaina e diceva di averla acquistata in giornata, da uno straniero sulla stessa strada: è stato segnalato per uso personale e denunciato per violazione del divieto di ritorno.