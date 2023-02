"Adesso ci vogliono far pagare vecchi tributi mai più chiesti"

"Il Comune vuole farci pagare dei vecchi tributi che tanti anni fa non ha ci ha più chiesto. Ora torna alla carica, ma tutto questo è assurdo. La ‘visita’ della Guardia di finanza è molto probabile sia stata voluta proprio dall’amministrazione comunale". Marco Burattini, grottarolo doc, segretario dell’associazione ‘Ginestra del Conero’ fino al 2022 e rappresentante dei conduttori delle grotte della zona Fonte Scalaccia, cerca di spiegare quanto sta accadendo a una cinquantina di grottaroli della zona: "Dal gennaio 2022 fino a pochi giorni fa, la Finanza ha effettuato una serie di sopralluoghi e aperto dei fascicoli per ogni singolo conduttore – spiega Burattini – La questione principale è legata all’occupazione di uno spazio a uso esclusivo e lo spazio, anzi gli spazi in questione sono delle strutture che stanno lì da decenni, alcune addirittura dagli anni ’50. Sto parlando degli scivoli a mare, alcuni sono quelli classici con le due maniglie laterali che entrano in acqua, altri sono in muratura, delle piazzole costruite all’epoca. In pratica la Finanza sostiene che quelle piazzole siano usate dai grottaroli a uso esclusivo, ma non è così. Su quegli spazi ci vanno i visitatori, li possono usare tutti. Anzi, noi spesso ospitiamo anche chi viene a visitare questa parte delle grotte, altro che uso esclusivo. Pensi che uno dei tanti a cui avevamo offerto il pranzo un giorno, una volta tornato a casa ha fatto la recensione per ringraziare dell’ospitalità, segnalare la bellezza del luogo e così via". Negli anni ’90 l’allora amministrazione comunale aveva richiesto un canone come quota demaniale, 200mila delle vecchie lire al mese per ogni grotta, per una somma di circa 38 milioni di lire complessivi. Dall’inizio degli ani Duemila quella quota non è più stata richiesta e adesso tocca a noi pagare?".