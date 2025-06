Adesso è ufficiale: il Lazzabaretto resta all’Arci. Corsa contro il tempo per aprire il primo luglio

Bando di co-progettazione del sistema culturale della città di Ancona presso la Mole Vanvitelliana attraverso la gestione e riqualificazione di spazi finalizzata alla realizzazione dell’iniziativa dal titolo provvisorio Lazzaretto Estate 2025-2029. "Tutto cambia perché nulla cambi" ha scritto Tomasi di Lampedusa nel suo capolavoro letterario ‘Il Gattopardo’ e la frase aderisce perfettamente al caso del Lazzabaretto. Tante parole nella dizione precisa del bando che poteva essere liquidato con un più semplice "Bando Lazzabaretto" visto che alla fine, al netto dei cambi in corso d’opera e delle polemiche, non ci sono state altre offerte.

Alla fine ieri è arrivata la nomina ufficiale dell’Arci per la gestione delle attività di somministrazione di bevande, attività culturali e cartellone cinematografico alla Mole per i prossimi cinque anni. La firma sul contratto dovrebbe essere un proforma, ora c’è da correre per salvare una stagione che inizierà in forte ritardo.

Il bando prevede che il servizio duri dal 15 giugno al 15 settembre, ma a cinque giorni da quella scadenza nella banchina esterna della Mole è un deserto. I vertici dell’Arci puntano a inaugurare la stagione non più tardi del 1° luglio, ma intanto c’è da montare tutto, compreso il grande schermo per il cinema, programmare film ed eventi culturali, trasportare gli arredi, costruire il chiosco bar e così via. Non sarà facile organizzare tutto in tempo per quella data dopo aver perso ormai quella del 15 giugno.

In quei giorni l’area dovrebbe essere liberata dal cantiere per i lavori della Mole, sperano gli organizzatori, intanto il ponte sarà messo in sicurezza, mentre per il restauro bisognerà attendere la fine dell’estate. La macchina organizzativa del comune si è mossa in ritardo e l’ulteriore dilazione dei tempi di scadenza del bando, dal 16 al 27 maggio, hanno peggiorato le cose. Nessuna modifica sul fronte della concessione annuale che sarà di 5mila euro più Iva per l’Arci che nei prossimi giorni dovrebbe rendere noto il cartellone dell’Arena Cinema (quest’anno, stando ai documenti, lungo il canalone alle spalle proprio del Lazzabaretto pare) curato come sempre da Chiara Malerba che gestisce Cinema Azzurro e Cinema Italia.