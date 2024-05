"Adesso vi dico chi erano i Beatles"

"Chiedi chi erano i Beatles", cantavano gli Stadio molti anni fa. Non sempre la domanda riceve risposte adeguate. Di solito si parla della consueta manciata di banalità (i capelli lunghi, la presunta rivalità con i Rolling Stones, la famosa ‘rivoluzione di costume’, le ragazzine urlanti ai loro concerti) e si fanno ascoltare le solite (grandissime, per carità) canzoni. Roba da servizio giornalistico televisivo della durata di un minuto e mezzo. Ma il pianeta Beatles è molto più complesso. E per fortuna in giro c’è chi sa raccontarlo. Come Carlo Massarini, che questa sera (ore 21) al Teatro delle Muse di Ancona si cimenterà nell’impresa affiancato dai Beatbox, band che alle parole dell’ex ‘Mr ‘Fantasy’ aggiungerà le musiche dei Fab Four.

Saranno due coinvolgenti ore di viaggio attraverso la storia del più famoso gruppo della storia del pop, ‘più famoso di Gesù Cristo’, tanto per citare una delle citazioni ‘classiche’. Lo spettacolo mescola magistralmente musica e racconti in cinque atti, durante i quali Massarini svela gli aneddoti e le curiosità più affascinanti della straordinaria avventura dei ‘baronetti di Liverpool’. Nulla è lasciato al caso. Ogni dettaglio è curato con precisione: dalla strumentazione originale dell’epoca, identica a quella utilizzata dai Beatles nei loro storici concerti e nelle sessioni in studio, ai cambi di abiti e trucco, in modo da ricreare l’atmosfera giusta.

La scaletta abbraccia i successi leggendari del Cavern Club di Liverpool, passando per il periodo di ‘Rubber Soul’ e ‘Revolver’, gli album della svolta, per giungere ai capolavori di fine decennio, ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’ e ‘The Beatles’ (l’album bianco) su tutti. The Beatbox riproducono fedelmente le hit della discografia beatlesiana con straordinaria precisione esecutiva, restituendo all’ascoltatore l’impatto sonoro vocale e visivo del quartetto.

Un’esperienza senza età che attrae un pubblico diversificato, dai nostalgici degli anni ‘60 agli appassionati più giovani, a dimostrazione del fatto che la musica degli ‘Scarafaggi’ è senza tempo. "Le mie narrazioni non sono biografiche, sono soprattutto fatte di episodi e considerazioni sull’importanza che i Beatles hanno avuto nello sviluppo della musica in quegli anni – spiega Massarini – La band ha letteralmente aperto tutte le porte ai musicisti che sarebbero arrivati dopo, ma anche da un punto di vista culturale ha avuto un’importanza fondamentale perché è dai Beatles che nasce quella eccitazione, quello spirito, quella energia che ha trasformato gli anni ‘60 rendendoli il decennio delle nuove generazioni. Al di là della bravura e fedeltà maniacale dei Beatbox all’originale, è proprio la mia narrazione che rende diverso lo spettacolo, un format teatrale che è unico nel panorama internazionale".

Massarini rivela che "i primi 45 giri che ho comprato sono stati proprio i loro, e nonostante poi nel giro di poco abbia ampliato i miei gusti sono sempre rimasti il riferimento di cosa fosse l’innovazione in musica. Lo show non è dunque un ovvio né banale tributo ai Beatles, ma uno spettacolo che ne ripropone il fascino intramontabile facendolo rivivere immersivamente".