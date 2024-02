"Adesso vinco io". Incassi devoluti agli oncologici

Sarà devoluta all’Aos (L’associazione oncologica senigalliese) parte dell’incasso delle tre serate di programmazione del film "Adesso vinco io" al Cinema Gabbiano.

L’evento è in programma martedì e mercoledì, alle 21. Dopo la cena dello scorso dicembre che ha consentito di raccogliere la cifra necessaria per l’acquisto di uno strumento diagnostico da donare all’ambulatorio della Caritas, stavolta l’evento voluto da "La Juve nel cuore" servirà per sostenere l’Aos che fornisce assistenza domiciliare gratuita ai malati oncologici.

L’Associazione festeggia quest’anno il 30° anniversario dalla fondazione. Un appuntamento importante non solo per i tifosi della Juventus ma per tutti gli amanti del calcio, perché prima della proiezione del 27 febbraio ci sarà un collegamento in diretta con Fabrizio Ravanelli e Moreno Torricelli.

L’iniziativa, nata da un gruppo di sei amici e tifosi bianconeri, è stata organizzata in collaborazione con il Cinema Gabbiano e con il Ristorante Seta ed è legata all’uscita del film "Adesso vinco io" sulla carriera di Marcello Lippi (foto), allenatore campione del mondo sia con la Juventus che con la Nazionale italiana.

Il costo del biglietto d’ingresso è di 8 euro, ma chi vorrà potrà contribuire con un’ulteriore offerta direttamente al cinema.

Silvia Santarelli