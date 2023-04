"Adinolfi contestato, si dimettano"

Mario Adinolfi, contestato e scortato in città dove è arrivato sabato per la presentazione del suo libro "Contro l’aborto", non si placano le polemiche. Il Popolo della famiglia lamenta la presenza tra i manifestanti di consiglieri comunali di maggioranza evidenziata anche dal consigliere di opposizione (Fratelli d’Italia) Antonio Grassetti che arriva a chiedere le dimissioni dei manifestanti che ricoprono un ruolo in aula. "Adinolfi, uscendo dalla chiesa di San Nicolò dopo aver presentato un suo libro, è stato preso d’assalto da una folla rumorosa, volgarmente offensiva e aggressiva, al punto da dover essere scortato dalle forze dell’ordine per potersene andare – rimarca Grassetti che chiede al sindaco di dissociarsi -. Il fatto assume una severa gravità". La partecipazione di consiglieri comunali alla manifestazione è giudicata "gravissima" da Fabio Sebastianelli, coordinatore regionale, per le Marche, del Popolo della Famiglia. "Adinolfi – replica il consigliere comunale di maggioranza Filippo Cingolani - è stato libero di presentare il suo libro a Jesi. Io, con una cinquantina di altre persone, ci siamo sentiti liberi di manifestare il nostro dissenso, perché che piaccia o meno al consigliere, in Italia grazie alla nostra Costituzione democratica e antifascista c’è ancora la possibilità di manifestare le proprie idee". "Noi ci siamo, dentro e fuori il consiglio comunale, dove ci sono libertà da rivendicare e diritti da difendere – aggiunge la consigliera Agnese Santarelli -. Grazie a Filippo Cingolani che era lì anche per noi, anche per me".