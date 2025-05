Adolescenti mai soli, i consigli della polizia

Abusi, disagi familiari, droga, adescamenti, cyberbullismo, revenge porn sono alcuni dei fenomeni ai quali sono sempre più esposti gli adolescenti. Sapere come affrontarli e a chi chiedere aiuto è quanto hanno spiegato nell’ambito dell’ evento "Prevenzione in azione e...Sport 2025", in piazza Pertini gli agenti della Polizia di Stato presenti con uno stand. L’occasione è anche la giornata internazionale per ricordare i bambini scomparsi in calendario oggi. Allo stand i ragazzi trovano gli opuscoli, ideati per l’occasione dalla Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che richiamano l’attenzione sul fenomeno, che purtroppo raggiunge sia in Italia, che nel mondo, numeri spropositati. Ma anche ascolto e tante risposte in un dialogo aperto con gli agenti presenti. Gli opuscoli, rivolti in particolare ai bambini e ragazzi, contengono l’indicazione dei principali numeri di emergenza, tra questi il 1 1 2 NUE ed il 114, numeri europei per chiedere aiuto e contro la violenza sui minori, ma anche l’App YOUPOL, per parlare direttamente con un operatore della Polizia di Stato. L’app consente infatti di inviare messaggi e dialogare direttamente con le centrali operative delle questure di tutto il territorio nazionale. L’obiettivo del questore Cesare Capocasa è far capire agli adolescenti che non sono soli, che le forze dell’ordine tutte, e la Polizia di Stato in particolare, sono in grado di offrire una risposta efficace e pronta, in loro aiuto.