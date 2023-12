Adottare un cane o un gatto con il Comune: ora si può

di Sara Ferreri

"Nasce lo sportello del benessere animale: dalle prossime settimane sarà possibile adottare un cane o gatto direttamente in Comune". A renderlo noto è l’assessore Alessandro Tesei in occasione del bilancio di fine anno. "Lo sportello benessere – aggiunge – sarà in funzione per due volte al mese e lì si potranno fare segnalazioni relative agli animali d’affezione e si potranno anche consultare le schede degli animali disponibili per le adozioni. Si potrà quindi fare richiesta di adozione direttamente in Comune senza passare per le varie strutture". Ma non è questa l’unica novità perché come ha annunciato l’assessore Tesei Jesi ha finalmente un’oasi felina riconosciuta come tale. "Il nostro – rimarca Tesei – è uno dei pochi Comuni della provincia ad avere un’oasi felina. È gestita dall’associazione 4 baffi (che da tempo si occupa di cani abbandonati, malati o bisognosi di cure, ndr) e ci consente di fare la stessa cosa che facciamo con i cani mantenuti dallo stesso Comune, gatti che sono adottabili".

A Jesi sono 8.600 i cani registrati all’anagrafe canina. Quasi uno ogni 4 abitanti compresi neonati e minori. Tante quindi le esigenze tra cui quelle di aree ad hoc dove poter portare gli amici a quattro zampe a correre e giocare. Da oltre un decennio è la richiesta arrivata dai proprietari di casa ma anche dai residenti di uno sgambatoio al palazzetto dello sport dove tanti ogni giorno portano i loro cani. In particolare i residenti di via del Burrone chiedevano da tempo di regolamentare la presenza di cani nella parte retrostante il Cardinaletti e la pista di pattinaggio dove non sono infrequenti episodi di difficile convivenza tra animali e persone.

Non sono mancati in passato aggressioni tra cani e anche podisti morsi alle gambe mentre correvano sulla vicina pista ciclabile. I residenti di via del Burrone e dintorni lamentano anche la presenza di escrementi in strada e nelle aiuole pubbliche oltre all’abbaiare dei cani nelle prime ore del mattino sotto le loro finestre. La loro richiesta è anche di maggiori controlli sulla raccolta delle deiezioni e sul diritto alla quiete pubblica. "Abbiamo dialogato con i residenti di via del Burrone – spiega l’assessore al benessere animale Alessandro Tesei – e stiamo lavorando per realizzare lo sgambatoio dietro il palazzetto dello sport, intervento che era atteso da tempo. I lavori sono in corso e lo sgambatoio dovrebbe essere pronto già nei prossimi giorni".