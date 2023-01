Adrian domina, Cinciarini è una sicurezza

Gazzotti 7. L’ala biancorossa mette a referto 10 punti in 20 minuti di gioco con una prova concreta e intensa. Si batte con grinta sotto i tabelloni con i lunghi di Rimini.

Adrian 8. L’ala di Morgantown chiude la gara con 19 punti in 23 minuti di presenza sul parquet: una partita sontuosa soprattutto nei primi due quarti con 15 punti a referto all’intervallo. Il centro biancorosso è il top scorer della serata.

Cinciarini 7. Il capitano è una sicurezza: chiude con 12 punti in 14 minuti di gioco. Quando entra in campo è immarcabile. Un concentrato di esperienza, classe e capacità di leggere l’incontro in ogni frangente: lucido e concreto.

Valentini 7,5. Il play di Casale Monferrato finisce la gara con 18 punti in 23 minuti di gioco. Brillante, soprattutto negli ultimi due quarti in cui mette a segno 16 punti sfoderando tutto il suo repertorio: tiro da 3 punti, penetrazioni, intensità e acrobazie.

Pollone 7. Il tabellino dell’ala forlivese dice 10 punti in 22 minuti di una gara in cui dimostra ancora le sue qualità offensive.

Radonjic 6,5. Il consueto agonismo e dinamismo per una prova che, alla fine, dice 6 punti in 15 minuti di gioco: è utile alla causa.

Penna 6,5. Per il play di Bentivoglio i punti finali sono 4 in 25 minuti e, soprattutto in fase difensiva e nei recuperi dimostra la sua rapidità.

Benvenuti 6,5. Il centro forlivese rimane sul parquet per 18 minuti: mette a segno 4 punti e disputa una gara concreta sotto i tabelloni, mettendo in difficoltà i lunghi riminesi.

Sanford 6. La condizione fisica è ancora da perfezionare: sono 4 i punti finali. Avrà occasione di mettere in mostra il suo talento indiscusso.

Flan e Ndour s.v. I due giovani biancorossi entrano nei minuti finali.

Gianni Bonali