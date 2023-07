Aereo privato atterra in emergenza al "Sanzio"

Attimi di grande apprensione, ieri, all’Ancona International Airport, quando un velivolo privato, in transito sul territorio, ha lanciato un sos per una emergenza a bordo. Il pilota, quindi, ha prontamente provveduto a dare l’allarme ed è stato necessario far abbassare di quota il velivolo per l’atterraggio urgente nella pista del Raffaello Sanzio. All’interno del piccolo aereo, peraltro, erano presenti diversi passeggeri trasportati. Un mezzo di piccole dimensioni, dunque, che ha avuto alcune difficoltà in viaggio, tali da far propendere il pilota verso la discesa d’emergenza sullo scalo marchigiano, per fortuna conclusa senza conseguenze ulteriori. Lungo la pista sono arrivati anche i vigili del fuoco, laddove fosse stato necessario un loro ulteriore intervento una volta completata la manovra. Come anticipato, però, non ci sono stati problemi e la disavventura è terminata solo con tanto spavento per le persone coinvolte.