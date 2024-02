Aeroitalia addio, ecco i nuovi bandi

Nove giorni per salvare i voli di continuità territoriale (Milano, Roma, Napoli) nelle Marche. L’Enac ha pubblicato la "procedura di emergenza" per individuare il vettore che rimpiazzerà Aeroitalia. Nella manifestazione di interesse è previsto che le offerte debbano arrivare entro il 4 marzo. Chi si aggiudicherà il bando opererà il servizio per almeno 45 giorni, prorogabili fino a sette mesi (ottobre). Il vettore che sostituirà Aeroitalia dovrà iniziare le operazioni entro il 16 marzo e garantire gli stessi collegamenti per Linate, Fiumicino e Napoli.