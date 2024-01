"Aeroitalia-Atim, gravi responsabilità della giunta"

"La vicenda Aeroitalia-Atim sta diventando un vero e proprio scandalo politico e amministrativo e rischia di avere pesanti ripercussioni non soltanto sull’immagine della nostra Regione, ma anche sui suoi bilanci". Non le manda a dire, ancora una volta, la consigliera regionale del Pd Manuela Bora, commentando la notizia del decreto ingiuntivo di 305mila euro inviato dal vettore (che opera i voli dal Sanzio per Roma, Milano e Napoli) all’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione (Atim) delle Marche, "per il mancato assolvimento di quest’ultima ai suoi obblighi contrattuali", scrive l’ex assessore, in riferimento al famoso contratto di sponsorizzazione da 750mila euro. La stessa Bora parla anche di "una responsabilità politica e amministrativa gravissima" della giunta regionale, che mostrerebbe "di volere rinunciare a ogni attività di controllo sull’operato di Atim". "Se non fosse che Atim – aggiunge la consigliera del Pd – gestisce risorse esclusivamente pubbliche e, solidalmente con chi quella gestione gli ha affidato, è tenuta al rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza". Sui disservizi, sui ritardi e sulle cancellazioni nei voli, Bora punge: "Alla faccia dei proclami di fine anno di Acquaroli che prospettava per l’aeroporto dorico i dati record per tutto il 2024".