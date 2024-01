"Aeroitalia, la fideiussione dov’è?"

"Apprendo dalla stampa che Aeroitalia avrebbe violato il patto di riservatezza, esibendo l’accordo sottoscritto con Atim, così aggiungendo all’elenco (già corposo) un nuovo inadempimento". Così il direttore di Atim Marco Bruschini nell’immediata replica all’ad di Aeroitalia Gaetano Intrieri. "Val la pena ricordare che Aeroitalia avrebbe dovuto produrre una fideiussione (e non lo ha fatto), rispettare la segretezza del contenuto contrattuale (e non lo ha fatto), evitare di diffamare Atim ed il suo management (e non lo ha fatto), ma soprattutto avrebbe dovuto presentare un piano marketing adeguato – sostiene Bruschini –. Alla luce di questo inadempimento e nel (vano) tentativo di salvaguardare il rapporto, Atim aveva proposto (con la Pec esibita) di stipulare un nuovo accordo, che avesse, stavolta, un piano marketing ben definito, ma Aeroitalia ben pensava di non aderire". E sui 25 milioni di euro di danni richiesti da Intrieri, Bruschini dice: "Appare paradossale che sia Aeroitalia a pretendere un risarcimento per asseriti danni (quali?), dopo questa interminabile serie di inadempienze. La misura è colma: non accetteremo ulteriori offese alle Marche ed ai marchigiani". Oggi alle 16, al Sanzio, sarà la volta della conferenza di Bruschini. Anche Atim nel frattempo agirà per vie legali "a tutela della propria immagine". Dalla "guerra dei cieli" alla battaglia nei tribunali.