Aeroitalia, l’annuncio a sorpresa: "I voli assicurati per tutto marzo"

Una saga infinita, dove la realtà ha abbondantemente superato la fantasia. Altro giro, altro annuncio. Dopo i segnali di disgelo, almeno nella direzione di Aeroitalia, ieri la compagnia guidata dall’amministratore delegato Gaetano Intrieri ha dato il buongiorno alle Marche facendo sapere che non se ne andrà dal Sanzio (almeno) fino al 31 marzo, continuando ad assicurare i collegamenti per Roma, Milano e Napoli. Voli che, fermo restando il recesso dal bando della continuità territoriale, avrebbe altrimenti interrotto dal 15, con decorrenza dal 16 marzo. Ed è una decisione, questa, che si presta a facili interpretazioni. Prima fra tutte: che la richiesta di restare ancora un po’ sia arrivata direttamente dall’Enac, che intanto cerca la quadra con il vettore subentrante SkyAlps? "Assolutamente no – spiega Intrieri al Carlino – la decisione è soltanto nostra. Quando abbiamo capito che non ci sarebbero stati i tempi tecnici per l’avvicendamento a partire dal 16, abbiamo scelto noi di restare ancora, tenendo fede alle promesse fatte nelle scorse settimane all’Enac e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti". D’altronde per Aeroitalia c’è anche una ragione economica: "Senza un vettore che subentri al nostro posto saremmo costretti a pagare le penali, quindi fino al 31 voleremo da Ancona e con le solite modalità". E viste le premesse, anche oltre marzo? "No, per il momento abbiamo programmato la scadenza a fine mese", dice.

Qualunque sia la verità, il provvedimento tampone di Aeroitalia gioca a favore dell’Enac che, da lunedì scorso, è impegnato su più tavoli – compresi quelli con la Regione – per trovare una soluzione (leggasi, un compromesso) con SkyAlps. L’offerta dell’aerolinea con sede a Bolzano (volare per Fiumicino e Linate, non per Napoli, con un solo velivolo e con andata e ritorno su giorni diversi, ndr) è stata, per così dire, gentilmente declinata dal governatore Francesco Acquaroli (testuale: "Non è soddisfacente"). Ne è nata una trattativa ad oltranza per cercare di rimodulare orari e frequenze delle rotte. E via con le altre suggestioni, perché di questo possiamo parlare, vista la cronica mancanza – questo sì – di certezze. Due strade possibili all’orizzonte. Una porta ad una seconda procedura d’emergenza, magari in aprile. L’altra, invece, ad un bando (2.0) per la continuità territoriale, anticipato rispetto all’ottobre 2024 e, presumibilmente, assai diverso da quello che si aggiudicò Aeroitalia nel luglio 2023, in cui consentire, magari, al vettore di volare per Roma e Milano con un aereo (e non due) purché vengano operati i primi due collegamenti dalle Marche al mattino. Intanto si va avanti con Aeroitalia. Domani? Chi può dirlo. Il finale della saga è ancora da scrivere.

Giacomo Giampieri