Aeroitalia lascia Ancona il 16 marzo. Si cerca il sostituto

Mancava soltanto la data e da ieri c’è anche quella. In ottemperanza alla procedura di urgenza emanata da Enac, Aeroitalia informa che "dal 16 marzo 2024 terminerà le proprie operazioni sull’aeroporto di Ancona. Fino a tale data i voli rimarranno vendibili a sistema. I biglietti già acquistati per partenze dal 16 marzo verranno invece rimborsati". Si tratta dell’epilogo di una vicenda spinosa che avrà ancora molti strascichi.

Qualche giorno fa Aeroitalia aveva comunicato ad Enac l’uscita entro marzo dalla convenzione relativa al bando per gestire il servizio dei voli di continuità dall’aeroporto Sanzio. La Regione Marche aveva confermato che la compagnia aerea, ad appena sei mesi di distanza dall’avvio del servizio, avrebbe lasciato lo scalo in relazione alle tratte per Roma, Milano e Napoli. Enac ha già aperto una procedura d’urgenza per garantire la continuità dei voli con un altro vettore fino ad un nuovo bando in autunno.