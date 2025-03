Aeronautica militare. Festa per i 102 anni

I 102 anni dell’Aeronautica militare sono stati festeggiati a Loreto con una ricca giornata di eventi. La deposizione di una corona ai caduti, l’incontro con gli studenti, il percorso fotografico sulla storia dell’Arma e il rapporto stretto con il territorio i punti fondamentali per una giornata quasi storica per l’Aeronautica. La Madonna di Loreto infatti, come noto, è patrona degli avieri. In occasione dell’anno giubilare poi, alla basilica della Santa Casa è stata consegnata una targa commemorativa svelata alla presenza dell’arcivescovo delegato pontificio monsignor Fabio Dal Cin. E’ stato un momento solenne all’interno del santuario che sarà ricordato per sempre grazie proprio alla targa in pietra messa a memoria. A promuovere la lunga serie di eventi è stato il Centro di formazione "Aviation English" di Loreto, che si occupa di formazione e accertamento delle competenze linguistiche per il personale dell’Arma, ma anche per altre Forze Armate. Nella loro sede la tradizionale cerimonia dell’alzabandiera con la partecipazione di autorità civili, religiose e alcune scolaresche del territorio.