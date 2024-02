Aeroporto, allarme rosso. Acquaroli rischia di perdere. Roma, Milano e Napoli

Mentre la battaglia si sposta dai cieli del Sanzio alle aule di Tribunale (ieri Atim si è opposta al decreto ingiuntivo di Aeroitalia), gli aerei per Roma, Milano e Napoli rischiano pericolosamente di rimanere a terra (almeno fino a un nuovo bando), minando l’efficacia della continuità territoriale ormai destinata a interrompersi prima del previsto. Il previsto sarebbe ottobre, come annunciato in tempi non sospetti dal vettore, dopo la querelle sui mancati pagamenti dell’accordo di sponsorizzazione per 750mila euro e contestati all’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche. All’atto pratico, invece, la compagnia potrebbe andarsene nel giro di un paio di settimane. Lo ha spiegato, sempre ieri, l’amministratore delegato Gaetano Intrieri. "Non so proprio come sia venuta fuori la data di marzo", ha esordito in riferimento alle voci che vedrebbero, a fine mese, il disimpegno di Aeroitalia dall’Ancona International Airport. Non solo. Ha addirittura rilanciato. "Potremmo anche andare via prima – ha spiegato –. Diciamo attorno alla metà di febbraio e a quel punto credo che sì, la continuità territoriale si interromperà. Ma sulla prosecuzione del servizio dovete chiedere all’Enac. Se usciremo dal bando, lo faremo pagando le penali e su questo ci confronteremo con l’Enac".

Un colpo di scena neppure tanto atteso, ma che potrebbe compromettere il futuro di quei voli così importanti per tirar fuori le Marche dal cronico isolamento. In attesa di una nuova gara pubblica, infatti, potrebbero passare alcuni mesi senza le rotte per i tre importanti hub italiani. A danno, ovviamente, dell’intera operazione di continuità territoriale. Mentre ci si interroga su quello che sarà, di certo c’è che l’Atim ha notificato l’atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo di Aeroitalia, con istanza di sospensione e richiesta danni. In questo modo il direttore Marco Bruschini e il suo entourage rilanciano nei confronti della compagnia. Compagnia che, però, non avrebbe finito. "Il decreto ingiuntivo da 305mila (relativo alla prima tranche non corrisposta per la promozione dei voli, ndr) è solo l’inizio. Poi arriveranno tutti gli altri", assicura Intrieri. Che, per chiudere il cerchio, sui propri social si è rivolto al governatore Francesco Acquaroli, annunciando l’imminente saluto al Sanzio. "Non ho mai avuto il piacere di potermi confrontare con lei, forse una sana e sincera riunione tra noi due potrebbe essere foriera di una soluzione nell’interesse comune. Se pensa che insieme si possa trovare una soluzione sappia che io sono pronto, senza intermediari e senza controfigure, nel rispetto degli enti che rappresentiamo".