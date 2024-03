Aeroporto, il rebus della continuità: "Doppio volo per Milano, uno per Roma"

"La metà più importante è anche quella più lontana, Milano. E il punto di caduta, in una fase transitoria come questa, non può essere inferiore ad un volo bigiornaliero su Milano e almeno un volo giornaliero su Roma". Questo nel breve. Parole chiare quelle del governatore Francesco Acquaroli. Nel lungo periodo, invece? "L’obiettivo realistico, ottimale per il nuovo bando che dovrebbe essere pubblicato entro il mese di ottobre – e usa il condizionale non a caso, viste le molteplici variabili spesso indipendenti dalla volontà della Regione – è quello che ci venga consegnato uno schema (piano operativo, ndr) simile a quello attuale, magari con orari diversi. Ma riteniamo che i collegamenti bigiornalieri per Roma e Milano siano assolutamente una priorità".

Il presidente le ha pronunciate ieri mattina, ad Ancona. Nel giorno in cui SkyAlps, vettore che ha aderito alla manifestazione d’interesse per la procedura d’emergenza, ha presentato le modifiche dell’offerta all’Enac. La prima, d’altronde, era stata giudicata "non soddisfacente" dal presidente Acquaroli, in quanto un volo con un solo aereo a metà pomeriggio per Milano e Roma, con il ritorno all’indomani, non sarebbe stato aderente rispetto alle esigenze dei marchigiani. Circostanza che ha portato a rivedere alcuni dettagli, non ancora svelati, seppure la volontà dell’aerolinea di Bolzano nel volare da e per Ancona sia chiara ed è stata confermata giovedì al Carlino dal Ceo Alex Spinato. Lo stesso che, peraltro, aveva spiegato come SkyAlps si fosse presentata per "coprire" i 45 giorni e, in caso di eventuale permanenza negli altri sette mesi, avrebbe avuto bisogno di un altro aereo (ora in manutenzione).

Viste le nuove dichiarazioni di Acquaroli – che rimarca come le condizioni del bando non siano state scelte dalla Regione Marche –, è difficile pensare che SkyAlps non abbia proposto almeno un volo su Milano e Roma, con andata e ritorno nella stessa giornata. Potrebbe bastare alla Regione per gestire quella fase "transitoria", in attesa di quella definitiva? Altro elemento. Se la trattativa con Enac andasse in porto, SkyAlps non volerebbe dal Sanzio prima di aprile. Fino al 31 marzo, infatti, rimarrà Aeroitalia, la compagnia che ha recesso dal bando per la continuità territoriale.

"Serve dare certezze all’aeroporto, alla comunità marchigiana e alle Istituzioni. Dall’altra parte – riprendendo il filo del discorso di Acquaroli – speriamo che quanto prima Enac sia in grado di risolvere questa vicenda, perché noi crediamo molto nella continuità territoriale che è fondamentale per abbattere le distanze. A noi dispiace moltissimo tutto quanto avvenuto, compresi i disagi. Ma siamo sicuramente le vittime, non gli artefici".