L’aeroporto pronto al decollo, Acquaroli dice sì a SkyAlps: due voli al giorno su Milano

Ancona, 13 marzo 2024 – Dal primo aprile, sperando che non si tratti del più classico degli scherzi del periodo, l’Aeroporto delle Marche avrà i suoi nuovi voli di continuità territoriale. Ci riferiamo ai collegamenti con Roma, Milano e Napoli che hanno provocato più grattacapi che vantaggi da quando sono stati attivati a ottobre dello scorso anno con la compagnia Aeroitalia. Ora si cambia. La nuova proposta arrivata da SkyAlps, che aveva risposto al "bando d’urgenza" attivato da Enac dopo la decisione di Aeroitalia di abbandonare il servizio, sembra aver trovato il via libera della Regione.

In sostanza la compagnia mette sul piatto due collegamenti giornalieri su Milano dal lunedì al venerdì e uno il sabato e la domenica. Per Roma una rotazione giornaliera dal lunedì alla domenica, mentre per Napoli due soli collegamenti il lunedì e il venerdì. Come dire: accolte le sollecitazioni del governatore Francesco Acquaroli che aveva ritenuto irricevibile la prima proposta del vettore con collegamenti sfalzati anche su due giornate.

Comunque un primo risultato è stato ottenuto. Dal primo aprile, quando Aeroitalia uscirà di scena, sulla pista del Sanzio compariranno gli aerei di SkyAlps che avrà due obiettivi principali da centrare: collegare come previsto le città indicate, ma soprattutto riportare credibilità all’aeroporto con voli che non vengano cancellati all’ultimo momento o disservizi vari. Uno scenario che negli ultimi mesi ha scoraggiati molti passeggeri a volare da Ancona per Roma e Milano con la paura di poter rimanere a terra. Questo, forse, è l’aspetto principale. Sul periodo in cui SkyAlps rimarra nell’aeroporto delle Marche c’è una sola certezza: 45 giorni. Ma in molti credono che questa permanenza potrà arrivare fino al nuovo bando che Enac presenterà al massimo a ottobre.

a. q.