Aeroporto: restyling e nuove rotte "Ma è il volo per Parigi a fare la storia"

Se il 2022 è stato l’anno della graduale ripartenza, nonostante la coda della pandemia e il caro bollette, il 2023 – a detta di tutti – sarà quello della svolta definitiva. O meglio, del "decollo" dell’Ancona International Airport. Dove, ieri, nel corso della presentazione dei lavori propedeutici all’accoglienza dei passeggeri (dalla nuova viabilità al verde, passando per i parcheggi), sono state annunciate anche sensibili novità. Prima fra tutte, la più importante, quella delle nuove rotte. Che in realtà erano state annunciate negli scorsi giorni dalla Regione, al momento della conferma dell’attivazione dei voli di continuità territoriale. Ma sono emersi dettagli: "Partiranno dalla prossima estate – ha spiegato l’amministratore delegato Aia Alexander D’Orsogna – Per la prima volta siamo riusciti ad ottenere dalla Comunità Europea i voli di continuità territoriale su Roma, Milano e Napoli, a vantaggio dei segmenti di traffico, da quello turistico a quello imprenditoriale, in una regione, le Marche, che hanno la più alta penetrazione imprenditoriale d’Italia. Roma e Milano avranno la frequenza di due voli giornalieri, mentre Napoli avrà frequenza giornaliera. Rotte decisive per lo sviluppo del territorio e che saranno attivate in estate".

Dopo il via libera europeo, ora l’Enac predisporrà il bando e in primavera verranno aggiudicate le offerte dei vettori. Un’anticipazione di D’Orsogna: "Ci saranno condizioni dedicate ai marchigiani, con sconti riservati a residenti". Le altre news, invece, guardano all’estero: "Il volo internazionale per Parigi che attiveremo è storico: mai prima era stata operata una rotta verso la capitale francese. Inoltre rafforzeremo Londra, con il collegamento anche sull’aeroporto di Gatwick".

Ruolo chiave per lo sviluppo dell’aeroporto lo avrà, ovviamente, l’operazione Amazon: "Passeremo da una connotazione tattica, ovvero con voli passeggeri, ad una connotazione strategica – ha aggiunto – Nel 2023 verranno poste le basi per il polo all’Interporto di Jesi, che partirà dalla logistica intermodale, sì, ma che diventerà presto intermodale avendo un aeroporto a 9 chilometri di distanza. Questo consentirà un riposizionamento di tutta l’economia marchigiana".

Accanto a D’Orsogna, ieri, anche il sindaco di Falconara Stefania Signorini, che ha rimarcato "il ruolo cruciale del Sanzio per il nostro territorio. Abbiamo sempre creduto nelle sue potenzialità, per questo uno degli obiettivi che ci siamo posti sin dal nostro insediamento è stato quello di valorizzarlo. Grazie alla sinergia che si è creata con la società di gestione dello scalo e con la Regione Marche ci siamo mossi in questa direzione. Abbiamo chiesto e ottenuto un finanziamento regionale di 2,8 milioni, che abbiamo impiegato per riqualificare e rendere più sicura la viabilità di collegamento a questa importante infrastruttura". Gli interventi compiuti sono un biglietto da visita per chi arriva: "Abbiamo agito in particolare sull’ingresso allo scalo, con la riqualificazione del ponte ferroviario, l’asfaltatura delle strade, la realizzazione di una nuova rotatoria, il potenziamento dell’illuminazione, l’installazione di insegne luminose di benvenuto e di arrivederci e infine la piantumazione di siepi – ha concluso Signorini – Il finanziamento regionale ci ha permesso anche di riasfaltare tutta la via Flaminia, cui seguirà un intervento su via Marconi".

Giacomo Giampieri