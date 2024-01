Aeroporto senza pace, ritardi e cancellazioni: ancora disagi nei voli per Roma, Milano e Napoli

Ancona, 26 gennaio 2024 – “Un mercoledì di passione". L’hanno ribattezzato così alcuni passeggeri raccontando le loro esperienze al Carlino. Riferimento ai tanti disagi che hanno dovuto subire, appena due giorni fa, in conseguenza di ritardi e cancellazioni da parte della compagnia Aeroitalia nei celeberrimi voli di continuità territoriale, da e per l’Ancona International Airport. Non è cominciato, quindi, nel migliore dei modi il 2024, sapendo bene quello che era stato l’anno precedente, dopo lo strappo irrecuperabile tra il vettore e la nostra regione in seguito alla querelle con l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche. Di sicuro c’è che l’anno nuovo è cominciato com’era finito: nel segno delle polemiche. Quelle dei passeggeri delle tratte per Roma, Milano e Napoli.

Andando con ordine. Mercoledì, il volo Ancona-Milano XZ2220 sarebbe dovuto partire alle 7.05, ma i viaggiatori sono arrivati a destinazione soltanto alle 12.30. Un ritardo cospicuo che, per ragionevoli motivi, ha comportato altrettante criticità a chi – invece – avrebbe dovuto compiere il percorso inverso, da Milano ad Ancona con il volo XZ2221. La partenza era programmata alle 9.10, ma i viaggiatori hanno toccato terra nello scalo dorico alle 14.44. L’amministratore delegato di Aeroitalia, Gaetano Intrieri ha sostenuto che il ritardo era stato dettato dalle batterie dell’aereo che si sono scaricate, "in quanto il personale handling di Ancona aveva lasciato aperta la cargo door (stiva dei bagagli, ndr)".

Un umore non proprio idilliaco ha accompagnato pure i passeggeri del Roma-Ancona, la sera, che sarebbero dovuti atterrare al Sanzio alle 22.40, mentre l’effettivo atterraggio è stato registrato a mezzanotte e un quarto. "Peccato davvero – ha confessato un viaggiatore al nostro giornale – Il volo, di per sé, è stato veloce e confortevole". Assai differente, infine, la questione del volo per Napoli, che è stato direttamente cancellato (Intrieri spiegherà "per lo sciopero dei controllori di volo dell’Enav", ndr). Una circostanza che ha fatto insorgere le persone rimaste appiedate, con in mano un biglietto non utilizzabile e nell’altra un pugno di mosche. Ma, ha avvertito ieri Italia Rimborso che ha svolto un’analisi accurata, quei viaggiatori "potrebbero richiedere la compensazione pecuniaria di 250 euro, prevista dal Regolamento comunitario 261/2004".

E ancora: "Nella fattispecie il volo Ancona Napoli XZ2250, che doveva partire alle 14.45 è stato annullato – c’era scritto in una nota –. Una cancellazione che ha comportato anche all’annullamento del volo Napoli Ancona XZ2251, con partenza prevista alle 16.50, nelle medesime condizioni. I passeggeri dei voli cancellati Aeroitalia Ancona Napoli e ritorno, per attivare l’assistenza di ItaliaR imborso e quindi procedere con la richiesta di compensazione, senza alcuna spesa, possono farlo attraverso la compilazione del form online presente nell’homepage del sito web italiarimborso.it".

E dire che la giornata di ieri non è andata molto meglio della precedente, ma stavolta per questioni meramente di sicurezza: la nebbia e i suoi effetti cumulativi. Il primo volo per Roma delle 7 è partito con circa due ore di ritardo, quello per Milano delle 7.05, invece, intorno alle 12.20. Ed infine quello per Napoli è posticipato dalle 11.10 al tardo pomeriggio.