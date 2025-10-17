Aeroporto, summit tra sindaco e nuovo ad

Si è tenuto ieri pomeriggio, al Castello di Falconara Alta, il primo incontro ufficiale tra il sindaco Stefania Signorini e il nuovo amministratore delegato dell’Ancona International Airport Giorgio Buffa. Confronto che si è svolto all’indomani della nomina del manager alla guida dello scalo marchigiano, e che ha permesso di discutere le prospettive di sviluppo del Raffaello Sanzio, che come noto è situato interamente nel territorio comunale falconarese.

La riunione è stata anche l’occasione per una prima conoscenza personale: Buffa, rientrato di recente in Italia dopo un’esperienza manageriale all’aeroporto di Doha, in Qatar, avrebbe manifestato l’intenzione di stabilirsi a Falconara, a conferma del legame che intende costruire con il territorio.

"È stato un confronto molto positivo – ha dichiarato il sindaco Stefania Signorini, a margine dell’iniziativa – che ha posto le basi per una collaborazione attiva tra il Comune di Falconara e la direzione aeroportuale. Il Sanzio rappresenta un’infrastruttura fondamentale non solo per Falconara, ma per tutta la regione, e il dialogo con chi lo guida è strategico per affrontare insieme le sfide future".

In segno di benvenuto il sindaco Signorini ha donato al nuovo amministratore delegato di Aia una scultura in bronzo raffigurante una vela, realizzata dall’artista falconarese Guido Armeni. Un gesto simbolico a richiamare il legame con il mare e lo spirito di apertura e movimento che caratterizza la città.

Tra le nuove occasioni di incontro fra Signorini e Buffa ci sarà l’avvio (ormai imminente), il prossimo 3 novembre, dei voli di continuità operati dalla Dat (la Danish Air Transport) per collegare Ancona con Roma (Fiumicino) e Milano (Linate). La compagnia danese è quella che si è aggiudicata il bando di gara regionale e opererà i collegamenti con gli importanti hub nazionali ed internazionali per collegare le Marche via cielo. Anche il sindaco, se n’è saputo di più ieri, parteciperà dunque alla giornata inaugurale, dopo che la stessa Signorini aveva incontrato nelle scorse settimane i rappresentanti italiani della Dat.