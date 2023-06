Affari sporchi sulla pelle dei disperati

Andrea

Massaro

è un limite a tutto. Anche alla pietà umana. Il quadro dipinto a tinte fosche dall’inchiesta della Procura di Ancona sulla presunta truffa per l’accoglienza dei migranti che sarebbe stata orchestrata da una cooperativa perugina, fa emergere in tutto il suo squallore e accende i fari su un aspetto su cui è impossibile girare la testa dall’altra parte: i migranti non sono merce di scambio, ma come tali vengono trattati. Sarà anche banale dirlo, ma sono esseri umani costretti ad affrontare una vita molto più complicata della nostra, per usare un eufemismo. Anche solamente pensare di guadagnarci sopra, fa ribrezzo. Eppure c’è chi lo fa. Guai fare i moralisti. Certe storie sono risapute, ci sono stati poco fulgidi esempi anche in altre realtà italiane. L’accoglienza dei disperati che per salvarsi la vita sono costretti a rischiarla, mettendo in pericolo anche l’esistenza di piccole anime innocenti, è un business colossale che smuove appetiti criminali. In tal senso vanno colte precise indicazioni da parte dell’antimafia che proprio sulla tratta dei migranti ha concentrato le attenzioni maggiori. E sempre in questa direzione vanno collocati gli sforzi delle istituzioni nel far sì che l’accoglienza venga gestita in maniera dignitosa e pulita. I controlli del ministero e a cascata delle prefetture sulle onlus e le cooperative che chiedono di gestire questa materia così delicata, sono diventati sempre più stringenti. Proprio il laccio stretto delle verifiche da parte della Prefettura di Ancona, sulla scorta delle indagini della Procura di Ancona che ha cooordinato sul campo la squadra mobile, ha consentito di far venire a galla illiceità - è bene dirlo ancora tutte in fase di valutazione - che se trovassero conferme sarebbero gravissime. Trattare i richiedenti asilo come merce da usare, non offrire loro trattamenti umani contravvenendo a qualsiasi legge e regolamento, al solo scopo di arricchirsi senza offrire il minimo supporto e servizio, è disumano e inaccettabile.