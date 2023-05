Affidati i lavori per le telecamere al centro viola

Sono stati affidati alcune settimane fa e sono pronti a partire nei prossimi giorni i lavori per l’installazione di un sistema di telecamere a Torrette, che copriranno l’area del palazzo viola, la sottostante piazza Villa Turris, il tratto di viabilità che comprende la rotatoria e via Conca a scendere e a salire. Lo fa sapere il Comune in una nota. "In tutto – scrive il Comune – si tratta di 30 telecamere, il cui funzionamento sarà coordinato dal Comune, in

base a un progetto integrato, redatto e gestito dall’assessorato alla Sicurezza. I tecnici comunali coordineranno 12 dispositivi a carico dell’Amministrazione comunale e 18 a carico del condominio, curandone il funzionamento, la gestione delle emergenze, il trattamento dei dati e l’interfaccia con le forze dell’ordine in caso di necessità. Le scorse settimane, prima dell’inizio effettivo delle operazioni di installazione, sono servite per procedere con l’affidamento, con lo strumento dell’ accordo quadro, e con la successiva consegna dei lavori".

La vicenda del centro commerciale viola era riesplosa negli ultimi giorni dopo l’ennesimo episodio di violenza lo scorso fine settimana.