Affitta un’abitazione: truffata una donna

Un ventottenne di origini sicule è stato individuato come il responsabile di una truffa ai danni di una senigalliese alla ricerca di un appartamento in affitto.

Dopo l’alluvione e soprattutto a causa del caro mutui, ma anche per via dell’inizio della stagione estiva, è molto difficile trovare un appartamento in affitto in città ad un prezzo ragionevole. L’uomo si è affidato ad alcuni siti web dove ha pubblicato un annuncio e poco dopo è stato contattato da una persona che gli offriva un appartamento in viale IV novembre, a poca distanza dal centro storico, alla cifra di 460 euro.

Ma visto l’interessamento e per via delle numerose richieste, l’uomo ha versato 300 euro di caparra per fermare l’appartamento.

La casa però non esisteva e la vittima, accortasi di essere stata truffata ha sporto denuncia ai carabinieri di Marzocca che hanno avviato le indagini e identificato il responsabile, il 28enne aveva già precedenti per reati simili.

Come ogni anno la spiaggia di velluto è terreno fertile per i promotori di case in affitto fantasma, le forze dell’ordine raccomandano di prestare attenzione ad annunci con prezzi vantaggiosi ed invitano ad effettuare ogni verifica possibile.