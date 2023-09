"Affitti alle stelle a Senigallia: si intervenga per aiutare le famiglie"

Affitti estivi e appartamenti in vendita a prezzi stellari, la consigliera di Vola Senigallia Stefania Pagani: "Un’Amministrazione ha il diritto di tutelare il diritto all’abitazione". Sono sempre più numerose, anche sui social, le richieste di appartamenti in affitto annuale, in una città prettamente a vocazione turistica, dove la gran parte delle case vengono affittate da ottobre a maggio, per poi passare agli affitti estivi.

Un problema che accomuna la spiaggia di velluto a molte città e sui cui la consigliera Stefania Pagani ha acceso i riflettori: "Lavoro, famiglia, relazioni sociali, sono tutti bisogni che possono essere soddisfatti solo se c’è una casa dove abitare. Attualmente l’accesso alla casa è un diritto spesso negato – afferma la Pagani -. L’impatto della passata pandemia, l’aumento dell’inflazione e la perdita del potere d’acquisto dei redditi stanno esercitando ulteriore pressione su un sistema abitativo già in crisi con conseguente aumento delle disuguaglianze economiche e sociali. Vi è una sempre più forte richiesta di maggiore accessibilità e di alloggi a prezzi sostenibili".

Difficile acquistare un appartamento di nuova costruzione a meno di 3mila e 500 euro al metro quadro, cifre che raddoppiano se si sceglie un appartamento sul lungomare o in una zona residenziale ricca di servizi. Non va meglio in prossimità del centro storico dove i prezzi, di nuove costruzioni si aggirano attorno ai 4mila e 500 euro al metro quadro.

"La nostra città è molto appetibile per investimenti immobiliari pertanto i costi a mq delle case sono tra i più elevati della regione – conclude la consigliera -. Ci chiediamo quindi quali politiche abitative questa amministrazione sta mettendo in campo? Quali strategie per fronteggiare e quali misure si stanno mettendo in atto per soddisfare tale bisogno per le categorie protette? Il diritto all’abitazione è un diritto attinente alla dignità e alla vita di ogni persona che un’Amministrazione ha il dovere di tutelare".