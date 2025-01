Affitti brevi Sono 3mila le strutture fuorilegge

Affitti brevi, oltre 3mila strutture ricettive risultano fuorilegge nelle Marche. Ancona e provincia con la maglia nera: il 29% sarebbe ancora irregolare. Malgrado il decreto che dispone che qualsiasi unità immobiliare destinata alla locazione turistica debba munirsi del CIN, ossia il Codice Identificativo Nazionale, specifici dispositivi di sicurezza e la presentazione al comune di appartenenza della Segnalazione Certificato di Inizio Attività (SCIA) sia in vigore da più di 10 giorni, nelle Marche oltre 3mila strutture sono ancora fuorilegge. Ancona e Macerata sono le province meno virtuose con il maggior numero di strutture irregolari, Ascoli Piceno la più regolare. Secondo i dati del Ministero del Turismo, ad oggi delle 13.164 strutture registrate ancora 3.191 (24%) non hanno richiesto il codice identificativo. "Nel dettaglio – osserva l’avvocato Gennaro Sposato di Rödl & Partner, colosso della consulenza legale e amministrativa presente in 50 paesi nel mondo tra cui l’Italia – ad Ancona sono stati rilasciati 4.429 CIN, ma ancora il 29% delle strutture della città risulta irregolare; così come a Pesaro-Urbino dove i CIN sono stati 3.243, mentre il 22% è ancora inadempiente. Macerata conta quasi il 26% di strutture fuorilegge con 2.328 CIN rilasciati, mentre a Fermo su 1.230 strutture regolarizzate, il 23% non è ancora in regola. Per chiudere con Ascoli Piceno, invece, che su 1.934 CIN rilasciati, ha un 15% di immobili ancora da regolarizzare".

A queste vanno aggiunte le strutture abusive non registrate nei sistemi, su cui esiste soltanto una generica stima. Accertamenti sono in corso in tutta Italia con controlli che toccano grandi città così come piccoli borghi. Le sanzioni per un immobile privo del CIN possono arrivare a 8mila euro mentre la mancata esposizione è sanzionata con una pena pecuniaria che va da 500 a 5mila euro.