Affitti fantasma, in casa trovano i proprietari

Affitti fantasma, turisti prenotano la casa per le vacanze a gennaio ma la trovano occupata dal proprietario. Vittima dei truffatori, una famiglia residente nel milanese che, attraverso i social aveva scelto l’abitazione dove trascorrere le vacanze. Un annuncio farlocco pubblicato su Facebook quello che aveva attirato l’attenzione dei turisti, stimolati anche dal prezzo conveniente: "Avevamo chiesto informazioni riguardo al prezzo – spiega la vittima – e ci hanno risposto che era così solo se la casa veniva prenotata con netto anticipo e noi per non perdere l’occasione a gennaio abbiamo versato una caparra di 200 euro". Il saldo, altri 300 euro, avrebbero dovuto versarlo al momento della consegna delle chiavi: 500 euro per un piccolo appartamento fronte mare, dove passare la prima settimana di luglio.

Un prezzo quasi tre volte inferiore a quelli in corso, in quanto quella scelta, era una casa che, oltre essere fronte mare, consentiva di raggiungere il centro storico a piedi. La coppia ha fermato l’abitazione versando la caparra su una ricarica post pay. Il loro interlocutore è rimasto sempre reperibile, ma è sparito pochi giorni prima della consegna delle chiavi. I turisti non si sono arresi e attraverso il web, sono riusciti a risalire all’abitazione che avevano affittato e di cui gli erano state mostrate le foto, la stessa che però è abitata tutto l’anno. Confrontate con il proprietario, le foto degli interni infatti, non corrispondevano con quelle reali. La vittima ha sporto denuncia alle forze dell’ordine e con un post sul social Facebook ha raccontato la disavventura, segnalando anche il profilo fake che offriva l’alloggio. Nei commenti, alcuni utenti hanno infatti segnalato che dallo stesso profilo venivano offerte, per poco tempo, proposte di affitti estivi facendo proprio sospettare che si trattasse di una truffa.