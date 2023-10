Affitti non pagati per oltre 20 anni. Basta solleciti, scatta lo sgombero

Morosità prolungata nel tempo, pronto un provvedimento di sgombero per un nucleo familiare che risiede in un immobile del Comune. La particolarità della vicenda riguarda i tempi di apertura di una pratica effettivamente infinita. Il primo contratto di allocazione, infatti, risale a più di vent’anni fa, ossia all’aprile 2003, e in questi anni c’è stata una vera e propria battaglia a colpi di carte bollate, solleciti, ingiunzioni, provvedimenti di sgombero mai applicati, promesse di sanare il debito e così via. Migliaia di euro letteralmente sprecati per gli incartamenti insomma. Adesso pare che l’ultima parola su questa vicenda, non unica e purtroppo neppure rara, possa essere scritta sabato prossimo, quando la polizia locale busserà alla porta dell’inquilino, tenacemente rimasto dentro l’abitazione.

Stiamo parlando di un appartamento in zona Grazie dove l’inquilino e la sua famiglia sono entrati appunto vent’anni fa firmando un contratto di quattro anni che poi doveva essere rinnovato. In quel periodo temporale è iniziata la lunga querelle tra mancati pagamenti e la mancata disponibilità da parte dell’inquilino di coprire i suoi debiti e di rinnovare quel contratto. Dal 2009 al 2013 la causa non ha fatto passi in avanti, quattro anni buttati via in cui l’inquilino ha continuato a vivere da moroso dentro quella casa. Solo allora ad Ancona Entrate è stato affidato l’incarico di presentare l’intimazione di sfratto. Quella famiglia doveva andarsene, ma alla fine non se n’è mai andata. All’epoca erano stati concessi 45 giorni per rispettare il provvedimento, ma nulla è successo e nel frattempo di giorni ne sono trascorsi più di 3.500.

Eppure poche settimane dopo la missiva di Ancona Entrate, nel gennaio del 2014, l’inquilino sembrava essersi redento, chiedendo la sospensiva del provvedimento in quanto sarebbe stata sua intenzione sanare tutto il pregresso. Purtroppo così non è stato e la storia esemplare si è perpetuata fino ai giorni nostri. Intanto fino al novembre del 2021 quando al soggetto è stata inviata un’ulteriore notifica per uscire subito da quella casa. Nulla è accaduto e intanto il gruzzolo dovuto dal cittadino moroso alle casse comunali è cresciuto. L’ultima chance per lui è arrivata tra luglio e agosto quando è stato dato un mese di tempo per pagare e andarsene. Ancora nulla.