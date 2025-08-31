Affitti temporanei, è giro di vite

Affitti temporanei in città, la Finanza riaccende i riflettori sugli annunci social. Terminata la stagione degli affitti estivi c’è chi non perde tempo e offre affitti temporanei da ottobre a maggio. In primavera sono stati dieci gli annunci pubblicati sui social i quali, sottoposti al controllo degli uomini delle Fiamme gialle, sono risultati privi di Codice identificativo nazionale, parametro omogeneo per le strutture ricettive in Italia. Annunci con tanto di foto delle case e prezzo, pubblicati più volte in base alla disponibilità, in barba alle regole. Controlli che si sono intensificati durante la stagione estiva anche attraverso segnalazioni, a cui sono seguite sanzioni da 1.600 euro per mancanza del codice. E ora, a distanza di qualche mese, c’è chi ci riprova, attraverso i social ma pubblicando il messaggio come ‘partecipante anonimo’. Sul gruppo Facebook ‘Annunci Senigallia’ in questi giorni fioccano proposte di case in affitto da parte di utenti anonimi, che si limitano a scrivere ‘Offro affitto breve a Senigallia, contattatemi in privato’. I prezzi variano dai 400 euro per un appartamento con una camera, ai 650 per un appartamento con due camere. Le forze dell’ordine hanno invitato chi cerca casa a diffidare da annunci social, soprattutto se provenienti da un utente anonimo.

Lo stesso consiglio che viene dispensato a chi cerca un appartamento dove trascorrere le vacanze: quest’anno, grazie anche ai controlli a tappeto effettuati per lo più dalla Finanza, sono diminuite le denunce relative agli affitti fantasma. Quello degli affitti in nero è un problema che si ripercuote anche sul Comune, che non percepisce la tassa di soggiorno dai turisti fantasma. Nel 2024 l’osservatorio sull’imposta di soggiorno ha registrato 656 strutture con case vacanza, per un totale di 744 appartamenti, con 1470 camere e 3180 letti. I dati del 2025 non sono ancora stati resi noti, ma si preannuncia un aumento delle strutture registrate proprio a seguito dei controlli messi in atto per fermare l’evasione. Una pratica che il Comune combatte anche sulla Tari: il recupero delle imposte non pagate gli ha consentito di accantonare un corposo tesoretto, se si conta anche l’Imu non riscossa. E’ insomma tolleranza zero nei confronti di chi evade le imposte.

Silvia Santerelli