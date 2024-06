Affluenza, crollo per le Europee. L’effetto Schlein giova ai dem. Ecco i primi risultati delle urne

La tornata elettorale per le Europee non tira, nuovo e ulteriore calo dei votanti, nelle Marche e in provincia di Ancona. La concomitanza del voto per le elezioni comunali in 29 città della provincia hanno tenuto a galla le Europee che senza le amministrative avrebbero sicuramente registrato un crollo ben al di sotto della soglia simbolica del 50%. Per quanto concerne il rinnovo del Parlamento Europeo l’affluenza alle urne è stata del 54,48%, quasi 8 punti percentuali in meno rispetto alla stessa elezione del 2019 (62,05%). In netto calo anche il dato sulla provincia di Ancona passata dal 60,41% al 52,03%, con un vero crollo dei votanti, superiore all’8%. Ancora più deprimente e preoccupante la percentuale dei votanti del capoluogo di regione, Ancona, dove, è bene ricordarlo, non si votava per eleggere il sindaco come invece a Pesaro e Ascoli Piceno. Ebbene, ad Ancona città per le Europee ha votato il 46,71% contro il 54,77% del 2019: un autentico crollo.

Con 10 sezioni scrutinate su 99 ad Ancona il Partito Democratico era al 33,06%, nettamente primo partito in città, contro 25,44% di Fratelli d’Italia al secondo posto: numericamente si parla di 937 voti contro 721, ma eravamo al 10% delle sezioni scrutinate.

Prima di andare in stampa siamo riusciti a raccogliere gli ultimi dati aggiornati per le Europee in provincia di Ancona, con 62 sezioni scrutinate su 468. Il primo partito era il Pd al 30,80% che stava superando Fratelli d’Italia al 27,44%; al terzo posto il Movimento 5 Stelle al 10,87%. Partito Democratico in crescita rispetto alle prime proiezioni rispetto a Fd’I e ai Grillini, ma parliamo di circa il 15% delle sezioni scrutinate nel territorio provinciale anconetano. In lotta, di poco superiori al 5%, i due partiti della coalizione di governo nazionale, della Regione Marche e del Comune di Ancona, ossia Forza Italia e Lega che dopo 50 sezioni si stavano giocando una battaglia interna davvero punto a punto. A quel punto la Lega stava superando, seppur di pochissimo, il partito fondato da Silvio Berlusconi, 5.47% contro 5,26%.

Migliore, appunto il dato complessivo sulle elezioni comunali con già tre sindaci eletti: Marisa Abbondanzieri ad Arcevia e Massimo Chiù a Barbara e la riconferma di Marco Sebastianelli a Trecastelli. In questi tre comuni di fatto l’unico avversario in campo era il raggiungimento del quorum, ampiamente superato con percentuali sopra il 60%. Per quanto riguarda gli altri comuni al voto nelle Marche bisognerà attendere la giornata odierna quando, nel primo pomeriggio, inizierà lo spoglio. In linea generale è stata una tornata elettorale tranquilla ad Ancona, caratterizzata dal grande caldo nelle urne e poche sorprese. In una sezione del centro ha votato anche il prefetto di Ancona, Saverio Ordine.

Pierfrancesco Curzi