Affluenza: Marche sotto la media Nel capoluogo alle urne il 42,19%

Il primo dei due giorni di voto nel capoluogo delle Marche, Ancona, si chiude con un’affluenza alle 23 del 42,19% (34.066 votanti su 80.752 aventi diritto), mentre alle 19 è stata del 33,81% (27.300 votanti) e alle 12 del 12,32% (9.949). Affluenza in calo, in crescita oppure stabile? Difficile dirlo, soprattutto se si paragonano questi dati con la tornata elettorale di cinque anni fa, quando si votò soltanto nella giornata di domenica e l’affluenza alla chiusura – ma definitiva – dei seggi fu del 54,6%. Oggi, invece, le urne saranno ancora aperte dalle 7 alle 15. Dunque, più veritiero potrebbe essere il confronto con i dati delle elezioni comunali del maggio del 2013, quando si andò alle urne per due giorni (26 e 27 maggio), come in questa occasione. Numeri che all’epoca testimoniarono il primo, vero crollo di votanti. Ad Ancona andò a votare al primo turno il 58,2% degli aventi diritto rispetto al 73,19% del 2009. Ebbene, in occasione dell’elezione per il primo mandato della sindaca Valeria Mancinelli, nel 2013, i votanti alla chiusura domenicale dei seggi furono il 40% contro il 42,19% di ieri sera. Alle 12 del mattino di quella domenica, l’affluenza si fermò al 9,9% rispetto al 12,32% di ieri. Alla stessa ora di cinque anni fa (2018), invece, i votanti erano stati il 17,64%, ma le urne erano aperte, appunto, solo un giorno. Stesso discorso per le 19: 33,81% ieri e 38,25% nel 2018.

Da Ancona alle Marche: il dato medio dell’affluenza in regione, il 44,10% alle 23 di ieri sera, è comunque più basso della media nazionale, che è del 46,39%. Alla precedente tornata delle amministrative nel 2018 l’affluenza nelle Marche era stata del 58,76%, ma con il voto in una sola giornata.

GLI ALTRI GRANDI COMUNI

A Falconara, nella sfida a quattro tra la sindaca uscente, Stefania Signorini, Marco Baldassini, Annavittoria Banzi e Anna Grasso, l’affluenza alle 23 è stata del 42,81% (8.955 votanti su 20.919) contro il 57,59% del 2018, quando però si votò – come già sottolineato – in una sola giornata. Alle 19, invece, l’affluenza è stata del 32,52% contro il 38,2% di cinque anni fa e alle 12 del 10,48% (nel 2018 16,35%), meno della media regionale, che risultava del 12,98%. Nel secondo centro del Fermano, a Porto Sant’Elpidio, urne chiuse alle 23 con un’affluenza del 48,27% contro il 63,88% del 2018. Qui la sfida è tra Gian Vittorio Battilà – sostenuto da Forza Italia, Lega e civici –, Massimiliano Ciarpella (Fratelli d’Italia, Udc e civici) e l’ex deputato del Pd, Paolo Petrini, già sindaco dal 1997 al 2003, candidato del centrosinistra (Pd e civici). Alle 19 l’affluenza è stata del 38,92% contro il 44,77% del 2018 e alle 12 del 15,36% (18,7% nel 2018). Quattro candidati a Grottammare: Alessandra Manigrasso, consigliera comunale uscente del Movimento Cinque Stelle; Alessandro Rocchi, vicesindaco uscente nella giunta di centrosinistra; Marco Sprecacè, candidato del centrodestra, e il consigliere di minoranza uscente Lorenzo Vesperini. Alle 23 l’affluenza alle urne è stata del 48,5% contro il 64,67% del 2018, alle 19 del 38,8% (45,37% nel 2018) e alle 12 del 16,17%.

LA SFIDA CON IL QUORUM

È stato raggiunto, a Penna San Giovanni, dove c’è un solo candidato, il sindaco uscente Stefano Burocchi. Ieri sera, alle 19, si era recato alle urne il 43,45% degli elettori. Ma solo oggi pomeriggio, dopo lo spoglio, si saprà se l’unico candidato in lizza farà il bis e sarà confermato. Burocchi ha ottenuto il 40% (come previsto per i Comuni sotto i mille abitanti). Ora, dopo le operazioni di scrutinio, bisognerà che il 50% più uno degli elettori abbia votato per lui. Alle elezioni del 2018, alla stessa ora, le 19, era stata registrata un’affluenza più alta, il 47,34%. Penna San Giovanni conta 913 elettori.

I CENTRI PIÙ PICCOLI

Provincia di Ancona. A Ostra, l’affluenza ieri alle 23 è stata del 52,79%, a Morro d’Alba del 51,74%. Più bassa a Maiolati Spontini, 45,20%, e ancora sotto a Chiaravalle: 44,31%. In tutti questi Comuni, nella precedente tornata, quando si votò in un solo giorno, l’affluenza fu superiore al 60%. Provincia di Macerata: a Gagliole affluenza alle 23 del 35,45% (49,79% nel 2018); a San Ginesio 40,44% (57,44% nel 2018). Provincia di Fermo: a Montegiorgio affluenza al 41,35% (58% nel 2018); Altidona 37,33% (65,25% nel 2018). Provincia di Ascoli: Castel di Lama 51,08% (67,42% nel 2018); Ripatransone 47,27% (63,89% nel 2018).