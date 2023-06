Affrontare subito le "grane" Anconambiente e Conerobus C’è da far quadrare i conti

Risolvere la grana Anconambiente, mettere mano al deficit sui conti di Conerobus, attivare i cantieri del Piano Next Generation EU, nominare il comandante della polizia locale e adeguare la pianta organica. Il lavoro per Daniele Silvetti e la sua squadra non manca di certo, a partire da alcune emergenze. Entro il 30 giugno il sindaco dovrà prendere una decisione su cosa fare a proposito della tipologia di società per gestire la raccolta e il trattamento dei rifiuti, con la scadenza di AnconaAmbiente che incombe così come il futuro dei lavoratori. Su questo tema Silvetti non ha mostrato troppa chiarezza, ma una soluzione, seppure a tempo, l’ha delineata: "Stamattina ho preso accordi con il presidente della Provincia, responsabile Ata, e col sindaco di Jesi per definire una strategia univoca. L’idea è quella di prorogare lo status quo, ma solo se accompagnato da una progettualità, puntando su una società in house. L’idea proposta dalla vecchia giunta ha fallito ed era pericolosa. In generale siamo molto preoccupati dalla situazione delle partecipate in linea generale, ci sarà da lavorare molto lì. Sul bilancio, per ora nulla da dire". Silvetti sulle partecipate sarà coadiuvato da altrettanti assessori: Zinni per Conerobus, Stefano Tombolini per Anconambiente, Daniele Berardinelli per Mobilità e Parcheggi e Manuela Caucci per VivaServizi. Ci sono poi altri settori su cui Silvetti dovrà dimostrare subito uno sprint, a partire proprio dalla cultura. C’è un cartellone estivo da confermare o modificare e tanti festival che eventualmente vanno finanziati. Anche qui, colpisce l’affidamento della delega della cultura ad Anna Maria Bertini e quello dei cosiddetti ‘grandi eventi’ ad Angelo Eliantonio. Il passaggio tra la vecchia e la nuova giunta, elezioni comprese, hanno regalato una città che ha bisogno di una manutenzione generale. Su questo gli assessori competenti, Berardinelli e Tombolini in primis, avranno tanto da fare. Sfogliando le deleghe, salta subito all’occhio come Stefano Tombolini sia uno dei più gravati: "Lo so, ci sarà da pedalare, ma alcune delle deleghe innovative le ho suggerite io al sindaco, ho molte idee da sviluppare" ha confidato Tombolini. A lui spetterà, come si usa ormai dire in gergo amministrativo, ‘mettere a terra’ il grosso dei progetti legati al Pnrr i cui lavori devono partire subito, da luglio. C’è poco da scialare: entro il 2026 tutti i lavori devono essere consegnati e rendicontati.