"Affrontate tante difficoltà Io resto al mio posto"

Rimpasto di giunta e richiesta di dimissioni al sindaco da parte dell’opposizione di Progetto Montemarciano, il sindaco Damiano Bartozzi resta al suo posto fino al termine del mandato (si vota l’anno prossimo) e replica al vetriolo: "Ho portato avanti il mio mandato nonostante le difficoltà incontrate, dovute, soprattutto all’inagibilità di un immobile in affitto che ha avuto come conseguenza il ripensamento dell’uso di quasi tutti gli uffici comunali, oltrechè alle mareggiate, al turnover del personale a seguito di pensionamenti, al Covid, al caro bollette e da ultimo al terremoto. L’opposizione di destra in questi anni invece ha sfornato critiche finalizzate soltanto alla ricerca di un fantomatico consenso elettorale, senza mai proporre alternative valide. Chi non è capace di fare opposizione – la stoccata finale del primo cittadino - non è capace nemmeno di governare".

A Montemarciano è stato appena messo in campo un piccolo rimpasto di giunta: a prendere il posto dell’assessore dimissionaria Leila Hojat (tutela della salute, scuola, fondi europei, diritti umani, pari opportunità, pace ed integrazione) è entrata in Giunta il consigliere di maggioranza Ilaria Stefanelli.

sa. fe.