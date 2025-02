Agenda fitta per la biblioteca comunale

Sono oltre 50 gli appuntamenti del programma culturale della biblioteca comunale di San Casciano. 50 appuntamenti in cui protagonisti sono i cittadini volontari, esperti ex professori, appassionati che tengono corsi, conferenze, laboratori. Si tratta di "Ritroviamoci in biblioteca" stagione di eventi realizzata dai bibliotecari Marco Rossetti e Gianna Bigi, in collaborazione con numerose associazioni, esperti e appassionati cultori del libro e non solo, in programma fino a giugno. Il cartellone propone una serie di incontri con gli autori e le autrici per la presentazione dei loro ultimi lavori, un ciclo di seminari e corsi di ogni genere che spaziano dalla letteratura e dalla filosofia, ai temi della contemporaneità e alla storia dell’arte ma anche attività formative legate alle abilità artigianali, eventi e laboratori per i più piccoli.

Approfondimento anche dei linguaggi dell’espressività artistica con spettacoli e letture teatrali. "La biblioteca comunale - dichiara l’assessora alla Cultura Sara Albiani - come spazio pubblico e centro di divulgazione culturale ad ampio raggio è l’idea che ci piace coltivare e rafforzare". Le iniziative coinvolgono tutte le fasce di età.

an.set