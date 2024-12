Agente della penitenziaria aggredito. Detenuto tenta anche di strangolarlo

Aggredisce alle spalle un agente e tenta anche di strangolarlo. L’episodio è successo ieri mattina, nel carcere di Montacuto. Erano le 9 quando un detenuto, italiano, con problemi psichici, si è avvicinato ad un assistente di polizia penitenziaria, di spalle, durante l’immissione ai passeggi. Erano in corso le operazioni che servono per far prendere l’ora d’aria ai detenuti. Con un gesto repentino gli ha sferrato un pugno al volto, apparentemente senza motivo, facendolo cadere a terra tramortito. Non è finita lì. Il detenuto si è piegato su di lui e lo ha stretto al collo con le mani tentando di strangolarlo. Non c’è riuscito solo per l’intervento di altri poliziotti che erano li vicino e sono intervenuti subito per aiutare il collega e bloccare il picchiatore. Non sarebbe stata nemmeno la prima volta che il detenuto in questione ha aggredito un poliziotto del carcere. Per l’agente ferito è stata chiamata una ambulanza che lo ha portato in ospedale per le cure del caso. La direzione del carcere ieri aspettava ancora il referto medico per sapere con esattezza le condizioni. Il poliziotto non sarebbe grave. La direttrice del carcere, Manuela Ceresani, ha inoltrato una richiesta al Provveditorato per un trasferimento del detenuto in altro carcere. Una prassi quando si verificano queste aggressioni, a tutela del personale che lavora nella casa circondariale. Il detenuto è recluso per un cumulo di pene che ha inanellato per diversi reati e la sua uscita non è prevista prima del 2028.

L’episodio ha fatto sollevare il malumore dei sindacati di polizia. "Siamo stufi – commenta Valerio Conza, vice segretario regionale Osapp, organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria – delle feste e dei proclami emessi dai vertici politici e amministrativi dell’amministrazione penitenziaria all’opinione pubblica. Vorremmo una presa di coscienza e posizione su tali episodi. Occorre una politica punitiva e restrittiva nei confronti dei detenuti che compiono tali azioni". Conza chiede l’utilizzo della forza da parte della polizia "eliminando dalle previsioni dell’apposito articolo l’autorizzazione del direttore a farlo".

Per il Sappe "le aggressioni stanno diventando all’ordine del giorno a Montacuto – osserva Francesco Campobasso, segretario – un istituto dove la gravissima mancanza di personale, oltre il 35%, e la gestione scellerata dei detenuti sta creando una bomba ad orologeria pronta ad esplodere". Per il segretario generale Donato Capece "il sistema di sicurezza non è adeguato".

ma. ver.