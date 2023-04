Agente di 49 anni muore nel sonno

Marco Meschini, poliziotto della Penitenziaria in servizio al carcere di Montacuto, si è spento improvvisamente nella notte tra martedì e mercoledì a 49 anni nella sua abitazione a Cantalupo di Filottrano. Una piccola frazione dove tutti si conoscono e dove questo decesso improvviso lascia tanta incredulità. Meschini è stato colto da infarto mentre era coricato a letto. La moglie si è accorta del malore dal respiro affannoso del marito. Ha capito subito che era in pericolo, ha chiamato il 112 e sul posto sono intervenuti a sirene spiegate i sanitari dell’automedica di Cingoli. Un codice rosso di massima urgenza ma al loro arrivo i sanitari non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Inutili le manovre rianimatorie. Il cuore ha smesso di battere. La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria Bottegoni dove amici e parenti si sono stretti a lutto attorno alla moglie Stefania Bernabei, i figli Mattia e Melissa, la mamma Brunetta, il fratello Giuliano, per porgere loro un abbraccio. Tantissimi gli attestati di stima ricevuti in queste ore di grande lutto in paese. I funerali vengono celebrati proprio stamattina alle 10.30 nella chiesa di Sant’Ignazio di Filottrano.