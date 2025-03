Agente ferito da scooter: 30 giorni di prognosi

Scooter confiscato, dodici verbali e un totale di quasi 5mila euro di sanzioni amministrative. Sono alcuni dei provvedimenti a carico del 21enne che, sabato pomeriggio, si è reso protagonista dell’investimento di un agente della Polizia locale di Falconara all’altezza della stazione.

Il ragazzo non si è fermato all’alt ed ha finito per scaraventare a terra l’operatore che gli si era parato davanti per bloccarlo. Non pago, quindi, in sella al due ruote si è dato alla fuga a velocità sostenuta. Avvisate le pattuglie presenti sul territorio, quella di stanza a Castelferretti ha provato ad intercettarlo frapponendo il veicolo di servizio sulla carreggiata, ma il giovane è riuscito a schivarlo e ad arrivare fino alla Grancetta, dove ha poi abbandonato il mezzo, per scappare a piedi in un campo. A distanza di pochi passi è stato quindi definitivamente stoppato da un altro operatore, che si era lanciato di corsa all’inseguimento.

Il 21enne, risultato senza patente e senza assicurazione, al momento è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. L’agente ferito se la caverà con trenta giorni di prognosi, dopo il trasferimento al pronto soccorso, ed avrebbe riportato una lesione ad un gomito.

A lui era arrivata la solidarietà dell’amministrazione comunale per bocca del neo assessore Romolo Cipolletti, che aveva anche ricordato come "la fuga dalle forze dell’ordine non porta a nulla, perché grazie agli strumenti di oggi difficilmente chi scappa riesce a farla franca".

Nel frattempo, ieri, anche la Cisl Funzione Pubblica Marche ha rinnovato "la solidarietà e vicinanza all’agente del Corpo della Polizia locale di Falconara ringraziando lui e tutte le donne e gli uomini che giornalmente sono impegnati a garantire il rispetto delle regole e soprattutto la sicurezza di tutti i cittadini falconaresi – si è letto in una nota –. La Cisl Fp rivolge i migliori auguri di pronta guarigione all’agente colpito. Siamo certi che il grave episodio non pregiudicherà l’azione e la presenza di un Corpo che da tempo opera con efficacia nel comune di Falconara Marittima. Le azioni e purtroppo le offese rivolte alla Polizia locale con episodi di questo tipo ci spingono sempre più a ricercare quella necessaria equiparazione alle altre forze di polizia che la Cisl Fp da sempre si impegna a voler fare riconoscere sia sui tavoli locali, ma soprattutto a livello nazionale. È sempre più urgente la necessità di un forte intervento normativo ed economico".

Le posizione del sindacato è chiara: "Non può più essere la sola ‘pacca sulle spalle’ a ripagare le tante energie spese, infortuni occorsi nello svolgimento del proprio lavoro e la continua presenza in tutti gli orari dell’anno festivi compresi. Episodi come questo, che non vorremo mai che si verifichino, speriamo consentano di comprendere l’importanza dell’operato di chi quotidianamente opera per la sicurezza dei cittadini".