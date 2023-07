Agente fuori servizio blocca il ladro al Lidl

L’operatore di polizia della questura di Ancona, libero dal servizio, si trovava presso il supermercato Lidl di via della Montagnola quando notava un uomo sulla trentina aggirarsi tra le corsie del supermercato con fare circospetto.

In particolare, l’agente notava l’uomo prelevare alcune confezioni di auricolari Wireless dagli scaffali ed aggirarsi verso altri scaffali prelevando diversi articoli esposti. Giunto alle casse, l’uomo pagava solo una lattina di birra, a quel punto, l’agente si qualificava, fermando l’uomo e controllando l’interno dello zaino che indossava. Al suo interno venivano trovate alcune confezioni di cuffie Wireless bluetooth ed altra merce per un valore di circa 150 euro. L’uomo, con numerosi precedenti di polizia, veniva accompagnato presso gli uffici della Questura ed indagato in stato di libertà per i reati di cui agli artt. 624 e 625 c.p.

La merce invece veniva riconsegnata alla responsabile del punto vendita.