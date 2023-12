Agente salva anziano mentre è fuori servizio

Si trovava fuori servizio, ma non ha affatto rinunciato ai suoi doveri civici, di professionista e soprattutto di uomo, l’agente della Polizia locale di Falconara che, giovedì scorso, ha salvato un ottantenne da una carambola con possibili conseguenze drammatiche. Trattasi di una degna favola di Natale, quel fatto di cronaca verificatosi in pieno pomeriggio in un centro città illuminato a festa. La ricostruzione. Nella strada che costeggia piazza Garibaldi, attorno alle 18, si è verificato un incidente, quando un automobilista in retromarcia ha investito l’anziano e lo ha fatto franare a terra. Il conducente non si sarebbe accorto di quanto accaduto e, senza volerlo, ha continuato nella retromarcia, con il serio rischio di schiacciare il nonnino. A quel punto l’agente del Comando di Palazzo Bianchi si è materializzato e lo ha fatto fermare, colpendo il finestrino. L’ottantenne, che si trovava inerme sull’asfalto, si è salvato per un pelo dall’essere travolto dal mezzo. Ha riportato soltanto alcune escoriazioni al volto dovute alla caduta, ma fortunatamente nulla di più grave. Questo grazie al suo angelo che, seppure in borghese, nella vita di tutti i giorni indossa con orgoglio la divisa.