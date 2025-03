Agenti in cattedra per la formazione

Agenti della Polizia locale in cattedra per formare i nuovi utenti della strada e fare in modo che siano di esempio anche per gli altri. Il progetto di educazione stradale, rivolto agli alunni delle quinte classi della scuola elementare, è stato proposto dall’Istituto Sanzio-Centro ed è partito ieri mattina dalla scuola Da Vinci di Castelferretti. Qui si sono ritrovati anche gli alunni di una quinta classe della Marconi. A portare i saluti dell’amministrazione l’assessore alla Scuola Elisa Penna. Le lezioni, tenute da quattro agenti del Comando falconarese, proseguiranno poi con le altre classi del Comprensivo. Sono previsti due incontri teorico-pratici per ogni gruppo, formato da due classi ciascuno. Ogni lezione si conclude con giochi pratici e quiz per mettere in pratica quanto appreso. Con la prima lezione di un’ora e mezza sono fornite ai bambini nozioni sull’importanza della sicurezza stradale, sulle regole della strada, sul ruolo e sulla funzione della Polizia locale. Rappresenta l’occasione di conoscere di persona gli agenti che operano sul territorio e per illustrare le funzioni delle attrezzature in dotazione. Si parla infine del pedone e del comportamento che deve adottare.