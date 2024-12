Agenzia dogana e monopoli al Volterra Elia

Nei giorni scorsi, gli studenti dell’indirizzo chimico dell’Istituto Volterra Elia di Ancona hanno visitato il laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a Bologna. Divisi in gruppi, hanno partecipato a sessioni di circa un’ora durante le quali la dirigente dell’Ufficio, Manuela Panzalorto, ha accolto gli studenti e ha fornito una panoramica sul ruolo dell’Adm e sulle attività dei laboratori chimici, in particolare per quanto riguarda la classificazione delle merci, la riscossione delle accise e la tutela del consumatore. Tanti i temi approfonditi, con i ragazzi rimasti entusiasti della visita.