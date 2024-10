Agenzia per il turismo sotto la lente. Commissione d’inchiesta su Atim

di Giacomo Giampieri

ANCONA

Mentre al mattino il Pd, critico sull’Atim – l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche – sin dalla costituzione nel 2022, annunciava di richiedere una Commissione d’inchiesta per "un flusso di denaro incontrollato" e per "gli affidi diretti sopra soglia", nel primo pomeriggio il governatore Francesco Acquaroli provava ad anticipare la mossa: "La Commissione si farà, non abbiamo nulla da nascondere", sintesi di un videomessaggio. Quella di ieri, una giornata convulsa nelle Marche. Inaugurata da una conferenza "elettrica" dei dem, arrivata dopo l’analisi di documenti e movimenti sull’asse Regione-Atim che, parole loro, può permettere di "scoperchiare un vaso di Pandora". Il nocciolo della questione, nell’intervento del consigliere Fabrizio Cesetti, primo firmatario della proposta di legge per abrogare l’Agenzia (12 gennaio) ancora ferma in Commissione: "L’Atim è stata costituita per bypassare le regole della pubblica amministrazione, violando ripetutamente i principi di imparzialità, legalità ed economicità", l’accusa.

Tanti gli episodi citati, dal contratto di sponsorizzazione con Aeroitalia per i voli di continuità territoriale al nodo dei testimonial come Roberto Mancini e "quell’addendum da 300mila euro" nel nuovo accordo che "dovrà devolvere in beneficenza ad Enti del Terzo settore", ha detto Maurizio Mangialardi. Uno degli ultimi decreti del direttore Marco Bruschini (31 luglio), prima di assumere l’incarico al ministero dell’Agricoltura. Per il Pd, in realtà, l’accordo con Mancini andava risolto già ad agosto 2023, quando salutò l’Italia per l’Arabia Saudita. A far saltare i dem sulla sedia, però, è quella che Micaela Vitri ha definito "fuoriuscita di un significativo flusso di denaro che dal bilancio della Giunta passa per Atim, prende la strada per Roma, e in parte per Milano, attraverso una serie di affidi diretti". Gli esempi: "I 366mila euro alla Cor di Roma per la mostra ‘Papi e Santi Marchigiani a Castel Sant’Angelo’ ancora in corso – ha detto –. I 102mila euro alla eMMeventi con sede legale a Bergamo per ‘La vendemmia 2024’, evento realizzato a Milano dal 7 al 10 ottobre. Per arrivare a Marche DiWine a Gabicce nel 2023. Affidati 150mila euro, oltre soglia per affidi diretti, a tre società romane: 49mila euro alla Ritoragency, 50mila alla I Cube Italy e 85mila alla Vero Events". C’è poi il tema della sede, ad Ancona nell’edificio della Camera di Commercio, che costa oltre 80mila euro in tre anni d’affitto. Anna Casini ha mostrato foto in cui gli uffici sembrerebbero vuoti in orario lavorativo: "Neppure uno dei sei dipendenti, nonostante la pianta organica ne preveda 12". Anche su questo si è espresso Acquaroli, richiedendo una verifica e, soprattutto, una Commissione per fare luce sull’Atim, perché convinti del buon operato dell’Agenzia: "Trasparenza e chiarezza – ha detto – sono fattori irrinunciabili e imprescindibili per noi".