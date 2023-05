Agevolazioni a nuove attività Flop del bando comunale

Perdono appeal anche le agevolazioni pubbliche alle nuove imprese aventi sede prioritariamente nel centro storico e borghi storici. Il bando comunale scaduto nelle scorse settimane ha registrato soltanto tre domande di contributo da parte delle Pmi aventi sede operativa nel territorio del Comune. Era la no tax zone introdotta dalle vecchia giunta Bacci e confermata dall’amministrazione Fiordelmondo che pure già nei mesi scorsi non si era detta pienamente convinta della validità di questo strumento. Dal 2014 sono state un’ottantina le attività commerciali e artigianali che hanno usufruito dei contributi comunali derivanti dalla cosiddetta ‘No Tax zone’, risorse messe a disposizione dall’amministrazione Bacci a compensazione delle imposte municipali da versare nei primi tre anni.

Priorità nella graduatoria è stata data al centro e ai borghi storici, nonché a donne o giovani fino a 35 anni, e alle persone disoccupate da almeno 12 mesi. "Rinnoveremo gli incentivi della no tax zone per chi apre un’attività nel centro e nei borghi – aveva dichiarato l’assessora al Bilancio Paola Lenti - anche se di fatto i riscontri a oggi sono stati marginali: solo tre le attività di quelle che hanno ricevuto il taglio dei tributi locali ancora in piedi". Ma non è tutto sul fronte dei contributi alle nuove attività che hanno aperto in centro storico e nei borghi: in 15 si sono visti revocare nell’ultimo periodo i fondi dal Comune per i primi tre anni di vita. All’origine della revoca dei contributi stanziati tra il 2016 e il 2018, per un importo di poco più di 16.600 euro, la chiusura delle stesse attività o la mancata regolarità dei tributi comunali. "Quattro imprese assegnatarie dei contributi con bando 2016 – si legge nella determina comunale - hanno cessato la propria attività e tre imprese assegnatarie dei contributi tramite bando 2016 non sono risultate in regola con il versamento dei tributi nei confronti del Comune eo con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali quale requisito per il rilascio del Durc. A 3 imprese assegnatarie dei contributi tramite 2016 è stata già revocata l’assegnazione del contributo per le annualità 2016 e 2017".

Inoltre 4 imprese (bando 2017) hanno cessato la propria attività. Due (bando 2017) non sono risultate in regola con il versamento dei tributi. Un’ impresa (2018) ha cessato la propria attività e un’altra per lo stesso anno non è risultata in regola con il versamento dei tributi.