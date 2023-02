Aggiudicati i lavori Restauro delle mura di viale Leopardi

Aggiudicati i lavori di "Restauro delle Mura Urbiche di Viale Leopardi", l’intervento inizierà nel mese di marzo e dovrebbe terminare nel mese di giugno. Il costo è di 106mila 526 euro, di cui parte per lavori di restauro (con interventi di pulizia, di ripristino della continuità del paramento esistente, e di ricostruzione sommitale del nucleo superiore di protezione a bauletto "a schiena d’asino"), e parte per la fornitura e posa in opera di un nuovo impianto di illuminazione per la valorizzazione del bene. Sono otto gli interventi finanziati con il Pnrr: Missione 5, Componente 2, investimento 2.1 "Rigenerazione Urbana", quelli già definiti, mentre sono in corso di definizione il restauro di Porta Mazzini e del parcheggio di Viale Leopardi, l’illuminazione del vallato della Rocca Roveresca, l’adeguamento sismico e l’efficientamento della Scuola Primaria e del Centro Sportivo Polivalente alla Cesanella, il secondo tratto di Via A. Garibaldi ed il prolungamento della Ciclovia Adriatica nel Lungomare sud, interventi per cui a breve saranno affidati i lavori. Restyling finalizzati a migliorare la qualità del decoro urbano attraverso interventi di manutenzione per il riuso di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti.